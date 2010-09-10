Технический паспорт изделия

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polpol
Гость RZN.info
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02

Технический паспорт изделия

Сообщение polpol » Сегодня, 14:14

Данный документ содержит полную информацию о товаре, правила его эксплуатации и все технические параметры.
Реализация товара без техпаспорта запрещена на законодательном уровне.
Осуществляется в соответствии с действующими стандартами и нормативно-законодательной базы – ГОСТом 2.601-2006.

Для чего необходимо?

Паспорт изделия является одним из стандартных сопроводительных документов для прохождения сертификационных исследований, и сообщает обо всех необходимых сведениях товара.
Наличие техпаспорта гарантирует то, что при покупке продукции, сотрудники и потребители будут защищены от негативного влияния.
Оформляется на отдельную единицу непродовольственной продукции.
Сведения о товаре устанавливаются после проведения специальных испытаний.
Право исследования качества объектов закреплено за производителями и специальными аккредитованными центрами сертификации, консультацию которых можно получить на этом сайте.

Что указывается в техпаспорте?

• Полное название товара;
• Общая характеристика и свойства продукции;
• Область применения товара;
• Адрес изготовителя (продавца и поставщика);
• Эксплуатационный срок продукции;
• Список технических и нормативных документов;
• Данные об используемом сырье;
• Требования к хранению, транспортировке и эксплуатации
• Сведения об уровне безопасности изделия;
• Гарантии от компании;
• Данные об утилизации продукта;
• Дополнительная информация;

Почему компании-производители выбирают именно нас?

• Разработка документа осуществляется в аккредитованном органе.
• До начала разработки документа, вы получите предварительный экземпляр технического паспорта для проверки всей информации на достоверность и возможные ошибки.
После реализации и подтверждения всех этапов работы, специалисты нашей компании оформят технический паспорт в сотответствии с ГОСТом 2.601-2006
• Цена оформления технического паспорта зависит от множества факторов: целей и вида товара.
• Мы уважаем ваше время и гарантируем качество оформления технического паспорта за считанные дни!
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