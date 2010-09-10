Сервисы, магазины, мойки, заправки, страховка и все, что централизованно продается за деньги



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 1 сообщение • Страница 1 из 1

polpol Гость RZN.info Сообщения: 50 Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02 Технический паспорт изделия Цитата Сообщение polpol » Сегодня, 14:14

Реализация товара без техпаспорта запрещена на законодательном уровне.

Осуществляется в соответствии с действующими стандартами и нормативно-законодательной базы – ГОСТом 2.601-2006.



Для чего необходимо?



является одним из стандартных сопроводительных документов для прохождения сертификационных исследований, и сообщает обо всех необходимых сведениях товара.

Наличие техпаспорта гарантирует то, что при покупке продукции, сотрудники и потребители будут защищены от негативного влияния.

Оформляется на отдельную единицу непродовольственной продукции.

Сведения о товаре устанавливаются после проведения специальных испытаний.

Право исследования качества объектов закреплено за производителями и специальными аккредитованными центрами сертификации, консультацию которых можно получить на этом сайте.



Что указывается в техпаспорте?



• Полное название товара;

• Общая характеристика и свойства продукции;

• Область применения товара;

• Адрес изготовителя (продавца и поставщика);

• Эксплуатационный срок продукции;

• Список технических и нормативных документов;

• Данные об используемом сырье;

• Требования к хранению, транспортировке и эксплуатации

• Сведения об уровне безопасности изделия;

• Гарантии от компании;

• Данные об утилизации продукта;

• Дополнительная информация;



Почему компании-производители выбирают именно нас?



• Разработка документа осуществляется в аккредитованном органе.

• До начала разработки документа, вы получите предварительный экземпляр технического паспорта для проверки всей информации на достоверность и возможные ошибки.

После реализации и подтверждения всех этапов работы, специалисты нашей компании оформят

• Цена оформления технического паспорта зависит от множества факторов: целей и вида товара.

• Мы уважаем ваше время и гарантируем качество оформления технического паспорта за считанные дни! Данный документ содержит полную информацию о товаре, правила его эксплуатации и все технические параметры.Реализация товара без техпаспорта запрещена на законодательном уровне.Осуществляется в соответствии с действующими стандартами и нормативно-законодательной базы – ГОСТом 2.601-2006.Для чего необходимо? Паспорт изделия является одним из стандартных сопроводительных документов для прохождения сертификационных исследований, и сообщает обо всех необходимых сведениях товара.Наличие техпаспорта гарантирует то, что при покупке продукции, сотрудники и потребители будут защищены от негативного влияния.Оформляется на отдельную единицу непродовольственной продукции.Сведения о товаре устанавливаются после проведения специальных испытаний.Право исследования качества объектов закреплено за производителями и специальными аккредитованными центрами сертификации, консультацию которых можно получить на этом сайте.Что указывается в техпаспорте?• Полное название товара;• Общая характеристика и свойства продукции;• Область применения товара;• Адрес изготовителя (продавца и поставщика);• Эксплуатационный срок продукции;• Список технических и нормативных документов;• Данные об используемом сырье;• Требования к хранению, транспортировке и эксплуатации• Сведения об уровне безопасности изделия;• Гарантии от компании;• Данные об утилизации продукта;• Дополнительная информация;Почему компании-производители выбирают именно нас?• Разработка документа осуществляется в аккредитованном органе.• До начала разработки документа, вы получите предварительный экземпляр технического паспорта для проверки всей информации на достоверность и возможные ошибки.После реализации и подтверждения всех этапов работы, специалисты нашей компании оформят технический паспорт в сотответствии с ГОСТом 2.601-2006 • Цена оформления технического паспорта зависит от множества факторов: целей и вида товара.• Мы уважаем ваше время и гарантируем качество оформления технического паспорта за считанные дни! Вернуться к началу

Ответить 1 сообщение • Страница 1 из 1

Вернуться в «Услуги»