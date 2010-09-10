Интерактивная доска
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Интерактивная доска
Какую фирму выбрать при покупке интерактивной доски?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 205
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Интерактивная доска
На сегодняшний день рынок забит разными производителями, с разным ценовым сегментом. Я на сайте https://avexpert.com.ua/equipment/interaktivnye-doski/ купил мультимедийную доску фирмы Newline. По качеству она просто идеальна. В магазине как раз проходила акция, повезло приобрести технику со скидкой.
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