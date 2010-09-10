Интерактивная доска

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VasiLissa
Гость RZN.info
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:10

Интерактивная доска

Сообщение VasiLissa » Сегодня, 10:07

Какую фирму выбрать при покупке интерактивной доски?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 205
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Интерактивная доска

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 11:26

На сегодняшний день рынок забит разными производителями, с разным ценовым сегментом. Я на сайте https://avexpert.com.ua/equipment/interaktivnye-doski/ купил мультимедийную доску фирмы Newline. По качеству она просто идеальна. В магазине как раз проходила акция, повезло приобрести технику со скидкой.
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