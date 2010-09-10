Сильный любовный приворот. Отворот. Порча. Гарантия

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
roterb
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 07 авг 2016, 13:58

Сильный любовный приворот. Отворот. Порча. Гарантия

Сообщение roterb » Сегодня, 10:18

Любовный приворот. Черная магия. Жестко избавлю от соперницы, привяжу любовника, мужа, восстановлю любовную связь после длительного разрыва. Возрождение любви и истинных чувств. Чернообрядовый приворот по фотографии, подчин, рабская петля, принуждение на брак. Сексуальная привязка. Отворот любовницы (ка) до отвращения. Прекращу отношения с прежней семьей. Сниму венец безбрачия, одинокую долю. Сильнейшие шаманские обряды на замужество и женитьбу.

Однополый приворот. Приворожу мужчину к мужчине, женщину к женщине.

Черная шаманка. Сила рода. Любой вид и уровень магического воздействия.

Индивидуальная работа до результата лично и на расстоянии.

Подробности на сайте: http://koldovstvo-magia.ru

Контакты:

E-mail: tanzania@list.ru

Телефон: (SMS, Viber, WhatsApp) +79126168260
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Прочие товары, услуги, сервисы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей