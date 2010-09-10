Пошив формы для кафе
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 126
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Пошив формы для кафе
Всем добрый день. Кто может посоветовать ателье фирму, чтобы создать по нашим эскизам форму для администратора в кафе.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 211
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Пошив формы для кафе
Каждый ресторан готов удивлять не только кухней, но и видом сотрудников и это правильно. Я решил не скупиться и каждому работнику заказать индивидуальную форму, под их критерии фигуры. Над нашим проектом работала команда, компании https://atlasgroup.com.ua/ru/uniforma/forma-administratora/ Атлас и мы получили шикарный результат. Ткани подобраны так, чтобы каждый мог с комфортом двигаться и конечно же выглядеть на все 100. Они детально занимаются разбором каждого эскиза, сними вы точно останетесь незамеченными.
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