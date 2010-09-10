Сообщение zevc » Сегодня, 08:38

Приветствую, вас. Меня заинтересовала тема поиска в интернете для покупки ортопедической кровати. Рассчитываем с мужем на сумму – до сорока тысяч рублей. Не знаете, где за такие деньги можно кровать купить?