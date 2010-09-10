Кровать

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Кровать

Сообщение zevc » Сегодня, 08:38

Приветствую, вас. Меня заинтересовала тема поиска в интернете для покупки ортопедической кровати. Рассчитываем с мужем на сумму – до сорока тысяч рублей. Не знаете, где за такие деньги можно кровать купить?
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Кровать

Сообщение klonik » Сегодня, 09:08

Знаю, потому что сама в интернете просматривала многочисленные статьи и отзывы о работе компаний, а потом только решила остановиться на предложении о сотрудничестве с одной организацией. Вот здесь https://sonpro.ru/catalog/krovati/ortop ... khanizmom/ вам удастся сразу прогуляться по сайту, воспользоваться фильтром и подобрать один из вариантов кроватей для дальнейшего приобретения. Не спешите с выводами, лучше лишний раз изучить каталог, а потом только задать вопросы менеджеру и получить на них максимально аргументированные и полные ответы.
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