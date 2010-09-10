Отправить нужно деньги на зону
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Отправить нужно деньги на зону
Какие самые распространенные варианты отправки денег сидящему на зоне человеку? Передаем 2+ года только наличку через бухгалтерию, непосредственно в месте заключения. На соседнем форуме говорят, что можно отправить деньги на зону через https://zonadengi.ru/ , это рабочий вариант? Из местных кто-то пользовалася подобным? Напишите как сами отправляете.
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