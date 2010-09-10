Отправить нужно деньги на зону

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Отправить нужно деньги на зону

Сообщение Buneyaz » Вчера, 23:44

Какие самые распространенные варианты отправки денег сидящему на зоне человеку? Передаем 2+ года только наличку через бухгалтерию, непосредственно в месте заключения. На соседнем форуме говорят, что можно отправить деньги на зону через https://zonadengi.ru/ , это рабочий вариант? Из местных кто-то пользовалася подобным? Напишите как сами отправляете.
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