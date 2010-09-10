Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 11:37

Муж подсадил на спортивные ставки, не знаю теперь что и делать... Но! Хочу начать выводить нормальные сумы, а для этого стоит почитать какие-нибудь прогнозы на матчи. Подскажите, где найти прогноз на хоккейный матч?