Прогнозы на хоккейные матчи

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 125
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Прогнозы на хоккейные матчи

Сообщение Наташа Швец » 07 авг 2020, 11:37

Муж подсадил на спортивные ставки, не знаю теперь что и делать... Но! Хочу начать выводить нормальные сумы, а для этого стоит почитать какие-нибудь прогнозы на матчи. Подскажите, где найти прогноз на хоккейный матч?
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Laca
Гость RZN.info
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 14 июл 2016, 02:13

Re: Прогнозы на хоккейные матчи

Сообщение Laca » Вчера, 23:07

Здравствуйте. На сайте ТипЛидер есть прогнозы на все виды спорта, и также тут в рейтинге посмотрите лучшие букмекерские конторы https://www.tipleader.com/ru/bookmakers_rating . Если собрались играть по-крупному выбрать надёжного букмекера тоже важно. В общем, изучайте сайт. Если вы не новичок, разберётесь во всём быстро, та и для просто любопытных тут есть что взять для себя.
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Зинаидушка
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12

Re: Прогнозы на хоккейные матчи

Сообщение Зинаидушка » Сегодня, 09:30

Вот согласна с вами полностью. Нужно найти букмекера проверенного, и только так можно на успех рассчитывать. Я тоже не против сыграть, попробую.
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