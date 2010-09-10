Прогнозы на хоккейные матчи

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Прогнозы на хоккейные матчи

Сообщение Наташа Швец » 07 авг 2020, 11:37

Муж подсадил на спортивные ставки, не знаю теперь что и делать... Но! Хочу начать выводить нормальные сумы, а для этого стоит почитать какие-нибудь прогнозы на матчи. Подскажите, где найти прогноз на хоккейный матч?
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Laca
Гость RZN.info
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 14 июл 2016, 02:13

Re: Прогнозы на хоккейные матчи

Сообщение Laca » 11 авг 2020, 23:07

Здравствуйте. На сайте ТипЛидер есть прогнозы на все виды спорта, и также тут в рейтинге посмотрите лучшие букмекерские конторы https://www.tipleader.com/ru/bookmakers_rating . Если собрались играть по-крупному выбрать надёжного букмекера тоже важно. В общем, изучайте сайт. Если вы не новичок, разберётесь во всём быстро, та и для просто любопытных тут есть что взять для себя.
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Зинаидушка
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12

Re: Прогнозы на хоккейные матчи

Сообщение Зинаидушка » 12 авг 2020, 09:30

Вот согласна с вами полностью. Нужно найти букмекера проверенного, и только так можно на успех рассчитывать. Я тоже не против сыграть, попробую.
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TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Re: Прогнозы на хоккейные матчи

Сообщение TanyaLoy » 16 авг 2020, 17:51

Наташа Швец писал(а):Муж подсадил на спортивные ставки, не знаю теперь что и делать... Но! Хочу начать выводить нормальные сумы, а для этого стоит почитать какие-нибудь прогнозы на матчи. Подскажите, где найти прогноз на хоккейный матч?


О, знакомо, тоже пользуюсь прогнозами на спорт, это существенно увеличивает возможность выигрыша. Мне в этом плане нравится каппер Legalbet, все честно и открыто, отличная проходимость, я в плюсе) А вообще, на сайте https://best-kapper.ru/kappery-v-telegram/ можете ознакомиться с рейтингом лучших капперов в телеграмме и подобрать для себя наиболее оптимальный вариант.
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polpol
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02

Re: Прогнозы на хоккейные матчи

Сообщение polpol » 44 минуты назад

При составлении прогнозов можно пользоваться и программами, только машина и есть машина так как считает только цифры статистики и более тщательный анализ ей не под силу. А опытный специалист учитывает все нюансы спортивного события, в том числе и психологические. Поэтому я пользуюсь прогнозами от специалистов. Так что даже если вы новичок и только окунаетесь в прекрасный мир беттинга, то можете попробовать себя в этом захватывающем деле. Посмотрите еще вот тут https://verybet.ru/info/terminy/fora-v- ... hyota.html полезную информацию про фору в хоккее
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