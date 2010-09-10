Досуг в Тюмени
Сервисы, магазины, мойки, заправки, страховка и все, что централизованно продается за деньги
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- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 118
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
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Досуг в Тюмени
Добрый день, форумчане! Как вообще свой досуг проводите? Просто я вот пару дней назад был в Тюмени и благодаря сайту http://tjumen.rus-putana.info/ смог найти себе прекрасную даму для досуга. Акт с ней был просто прекрасен.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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