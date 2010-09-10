Размышления о минете
Обсуждение отношений между людьми.
Факты, советы, мнения.
Факты, советы, мнения.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Размышления о минете
Tigrena3344 писал(а):Первый раз слышу, что бы мужчине не нравился минет)
аналогично =)
Re: Размышления о минете
А попробовать вкуснятинки?
ЗЫ. Чё, форуму звиздец? Патриотические модераторы гордо забили на свои обязанности, а дерьмократов до власти не допущают...
ЗЫ. Чё, форуму звиздец? Патриотические модераторы гордо забили на свои обязанности, а дерьмократов до власти не допущают...
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Размышления о минете
UNCLE1911 писал(а):
ЗЫ. Чё, форуму звиздец? Патриотические модераторы гордо забили на свои обязанности, а дерьмократов до власти не допущают...
Да, он самый. А забил на форум админ. У нас просто больше нет модераторов. Увы.
Вот так иногда бывает, хаешь, хаешь все вокруг, воюешь с патриотическими модераторами, переживаешь за дерьмократов, всю жизнь на это кладешь. А потом, бац, очнешься в окопе, а жизнь-то уже тю-тю, прошла.
Но по привычке обязательно нужно кого-то обвинить.
А слабо напроситься в модеры?
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24091
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Размышления о минете
бабайка писал(а):UNCLE1911 писал(а):
ЗЫ. Чё, форуму звиздец? Патриотические модераторы гордо забили на свои обязанности, а дерьмократов до власти не допущают...
Да, он самый. А забил на форум админ. У нас просто больше нет модераторов. Увы.
Вот так иногда бывает, хаешь, хаешь все вокруг, воюешь с патриотическими модераторами, переживаешь за дерьмократов, всю жизнь на это кладешь. А потом, бац, очнешься в окопе, а жизнь-то уже тю-тю, прошла.
Но по привычке обязательно нужно кого-то обвинить.
А слабо напроситься в модеры?
а возьмут?
пы.сы. не слабо.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Размышления о минете
знаете бабайка, в окопе намного лучше. поверьте. понятно где враги-знаешь что их бить надо, а где свои. а тут живешь и не знаешь к кому можно спиной повернуться, к кому нельзя..повернешься а тебе уже на спину плюнули..или в душу...и не знаешь что сделать-то ли лицо поправить...или спасибо сказать...бабайка писал(а): А потом, бац, очнешься в окопе, а жизнь-то уже тю-тю, прошла.
Re: Размышления о минете
ФрекенСнорк писал(а):бабайка писал(а):
А слабо напроситься в модеры?
а возьмут?
пы.сы. не слабо.
Все вопросы и предложения к Админу.
Raider писал(а):знаете бабайка, в окопе намного лучше. поверьте. понятно где враги-знаешь что их бить надо, а где свои. а тут живешь и не знаешь к кому можно спиной повернуться, к кому нельзя..повернешься а тебе уже на спину плюнули..или в душу...и не знаешь что сделать-то ли лицо поправить...или спасибо сказать...бабайка писал(а): А потом, бац, очнешься в окопе, а жизнь-то уже тю-тю, прошла.
Вы не поняли про окоп, бывает. Может лучше бы было анекдот с бородой озвучить. Про поезда под откос.
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
Re: Размышления о минете
как это может не нравится???????
Re: Размышления о минете
Если не нравится, то стоит сходить к сексологу.
Re: Размышления о минете
автор, ты странный)
Re: Размышления о минете
Ну, у меня подружка очень даже норм относилась к минету)
- Lisenochek
- Гость RZN.info
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 14 окт 2016, 13:59
Re: Размышления о минете
Моему мужа не нравится. Может раз в год попросить... А так даже и не пускает...
- typical_ryazanets
- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 05:34
Re: Размышления о минете
неумеха попалась, наверное. зубки забыла убрать. а так это порой даже приятнее секса.
Re: Размышления о минете
Lionel писал(а):Если не нравится, то стоит сходить к сексологу.
Та прям...и он заставит полюбить это дело)))
Re: Размышления о минете
Laca писал(а):Lionel писал(а):Если не нравится, то стоит сходить к сексологу.
Та прям...и он заставит полюбить это дело)))
Тебе же прямо сказали
typical_ryazanets писал(а):наверное. зубки забыла убрать.
Так вот,вырви три зуба сверху и три снизу(это по центру если что),муж будет доволен,и стоматолог.
Re: Размышления о минете
Миниет - дело полезное для обоих участников, главное что бы не покусать фалос во время экстаза!
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