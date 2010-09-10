Размышления о минете

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Oxrova
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 09:42

Re: Размышления о минете

Сообщение Oxrova » 05 окт 2015, 12:33

Tigrena3344 писал(а):Первый раз слышу, что бы мужчине не нравился минет)

аналогично =)
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11244
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Размышления о минете

Сообщение UNCLE1911 » 19 дек 2015, 00:23

А попробовать вкуснятинки?
ЗЫ. Чё, форуму звиздец? Патриотические модераторы гордо забили на свои обязанности, а дерьмократов до власти не допущают...
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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бабайка
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4859
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 21:51

Re: Размышления о минете

Сообщение бабайка » 19 дек 2015, 02:13

UNCLE1911 писал(а):
ЗЫ. Чё, форуму звиздец? Патриотические модераторы гордо забили на свои обязанности, а дерьмократов до власти не допущают...

Да, он самый. А забил на форум админ. У нас просто больше нет модераторов. Увы.
Вот так иногда бывает, хаешь, хаешь все вокруг, воюешь с патриотическими модераторами, переживаешь за дерьмократов, всю жизнь на это кладешь. А потом, бац, очнешься в окопе, а жизнь-то уже тю-тю, прошла.
Но по привычке обязательно нужно кого-то обвинить.
А слабо напроситься в модеры?
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24091
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Размышления о минете

Сообщение ФрекенСнорк » 19 дек 2015, 09:54

бабайка писал(а):
UNCLE1911 писал(а):
ЗЫ. Чё, форуму звиздец? Патриотические модераторы гордо забили на свои обязанности, а дерьмократов до власти не допущают...

Да, он самый. А забил на форум админ. У нас просто больше нет модераторов. Увы.
Вот так иногда бывает, хаешь, хаешь все вокруг, воюешь с патриотическими модераторами, переживаешь за дерьмократов, всю жизнь на это кладешь. А потом, бац, очнешься в окопе, а жизнь-то уже тю-тю, прошла.
Но по привычке обязательно нужно кого-то обвинить.
А слабо напроситься в модеры?

а возьмут?
пы.сы. не слабо.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2013
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Размышления о минете

Сообщение Raider » 19 дек 2015, 19:16

бабайка писал(а): А потом, бац, очнешься в окопе, а жизнь-то уже тю-тю, прошла.
знаете бабайка, в окопе намного лучше. поверьте. понятно где враги-знаешь что их бить надо, а где свои. а тут живешь и не знаешь к кому можно спиной повернуться, к кому нельзя..повернешься а тебе уже на спину плюнули..или в душу...и не знаешь что сделать-то ли лицо поправить...или спасибо сказать...
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бабайка
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4859
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 21:51

Re: Размышления о минете

Сообщение бабайка » 19 дек 2015, 23:25

ФрекенСнорк писал(а):
бабайка писал(а):
А слабо напроситься в модеры?

а возьмут?
пы.сы. не слабо.

Все вопросы и предложения к Админу.
Raider писал(а):
бабайка писал(а): А потом, бац, очнешься в окопе, а жизнь-то уже тю-тю, прошла.
знаете бабайка, в окопе намного лучше. поверьте. понятно где враги-знаешь что их бить надо, а где свои. а тут живешь и не знаешь к кому можно спиной повернуться, к кому нельзя..повернешься а тебе уже на спину плюнули..или в душу...и не знаешь что сделать-то ли лицо поправить...или спасибо сказать...

Вы не поняли про окоп, бывает. Может лучше бы было анекдот с бородой озвучить. Про поезда под откос.
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
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Зверь
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 20 дек 2015, 22:42

Re: Размышления о минете

Сообщение Зверь » 23 дек 2015, 01:30

как это может не нравится???????
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Lionel
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 18:33

Re: Размышления о минете

Сообщение Lionel » 25 дек 2015, 18:50

Если не нравится, то стоит сходить к сексологу.
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dina_H
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 11 май 2016, 17:23

Re: Размышления о минете

Сообщение dina_H » 13 май 2016, 12:57

автор, ты странный)
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Магнусон
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 28 окт 2015, 18:19

Re: Размышления о минете

Сообщение Магнусон » 14 июл 2016, 12:15

Ну, у меня подружка очень даже норм относилась к минету)
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Lisenochek
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 14 окт 2016, 13:59

Re: Размышления о минете

Сообщение Lisenochek » 14 окт 2016, 14:14

Моему мужа не нравится. Может раз в год попросить... А так даже и не пускает...
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typical_ryazanets
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 05:34

Re: Размышления о минете

Сообщение typical_ryazanets » 30 ноя 2016, 06:06

неумеха попалась, наверное. зубки забыла убрать. а так это порой даже приятнее секса.
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Laca
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 14 июл 2016, 02:13

Re: Размышления о минете

Сообщение Laca » 05 дек 2016, 12:56

Lionel писал(а):Если не нравится, то стоит сходить к сексологу.

Та прям...и он заставит полюбить это дело)))
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Размышления о минете

Сообщение listen10 » 05 дек 2016, 14:08

Laca писал(а):
Lionel писал(а):Если не нравится, то стоит сходить к сексологу.

Та прям...и он заставит полюбить это дело)))

Тебе же прямо сказали
typical_ryazanets писал(а):наверное. зубки забыла убрать.

Так вот,вырви три зуба сверху и три снизу(это по центру если что),муж будет доволен,и стоматолог.
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mihel60
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 21 фев 2017, 14:33
Откуда: Минск, Беларусь

Re: Размышления о минете

Сообщение mihel60 » Вчера, 20:04

Миниет - дело полезное для обоих участников, главное что бы не покусать фалос во время экстаза!
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