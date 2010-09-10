Сообщение бабайка » 19 дек 2015, 02:13

UNCLE1911 писал(а):

ЗЫ. Чё, форуму звиздец? Патриотические модераторы гордо забили на свои обязанности, а дерьмократов до власти не допущают...

Да, он самый. А забил на форум админ. У нас просто больше нет модераторов. Увы.Вот так иногда бывает, хаешь, хаешь все вокруг, воюешь с патриотическими модераторами, переживаешь за дерьмократов, всю жизнь на это кладешь. А потом, бац, очнешься в окопе, а жизнь-то уже тю-тю, прошла.Но по привычке обязательно нужно кого-то обвинить.А слабо напроситься в модеры?