Размышления о минете

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UNCLE1911
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Сообщения: 11304
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Размышления о минете

Сообщение UNCLE1911 » Сегодня, 11:00

vorog58 писал(а):Если не стояк, то в хорошем в исполнении минет всегда поставит , думаю даже и мужчин преклонного возраста.

Умелец? Ротовая хорошо работает?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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