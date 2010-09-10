Размышления о минете
Обсуждение отношений между людьми.
Факты, советы, мнения.
Факты, советы, мнения.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Размышления о минете
vorog58 писал(а):Если не стояк, то в хорошем в исполнении минет всегда поставит , думаю даже и мужчин преклонного возраста.
Умелец? Ротовая хорошо работает?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Вернуться в «Любовь, романтика»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя