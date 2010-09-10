Пошопиться на LUXXY

Cовместные покупки — принцип организации покупок, при котором несколько лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров. Для покупателей выгода сделки состоит в снижении стоимости товара, для продавца — в единовременной продаже большого количества товара.

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sasha@vera
Гость RZN.info
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42

Пошопиться на LUXXY

Сообщение sasha@vera » Сегодня, 16:14

Привет всем...Приглашаю совместно пошопиться https://luxxy.com/ на LUXXY. Очень хороший сайт, там только люксовая одежда, но по доступной цене. Сама одна как-то не решаюсь - что-то останавливает...А так, за компанию, то с удовольствием...Присоединяйтесь, ребят...
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