Пошопиться на LUXXY
Cовместные покупки — принцип организации покупок, при котором несколько лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров. Для покупателей выгода сделки состоит в снижении стоимости товара, для продавца — в единовременной продаже большого количества товара.
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- sasha@vera
- Гость RZN.info
- Сообщения: 59
- Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42
Пошопиться на LUXXY
Привет всем...Приглашаю совместно пошопиться https://luxxy.com/ на LUXXY. Очень хороший сайт, там только люксовая одежда, но по доступной цене. Сама одна как-то не решаюсь - что-то останавливает...А так, за компанию, то с удовольствием...Присоединяйтесь, ребят...
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