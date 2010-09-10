Как сдать нулевой отчёт?

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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Как сдать нулевой отчёт?

Сообщение Буцефалия » Сегодня, 16:59

Осенью открыли свой небольшой бизнес по доставке и продаже правильного питания. Мы сами пару лет как на ПП сидим, и вот решили что надо наконец монетизировать свои знания :lol: В общем компания у нас реально молодая. Штат небольшой, два повара, смм-щик/рекламщик, ну и я с подругой, в роли учредителей и руководителя)

О бухгалтерии как таковой поначалу и не задумывались. Есть знакомый бухгалтер, он и отчитывался по нулям каждый квартал. И сейчас, когда продажи активно уже растут вверх, он уехал в Москву, и похоже вряд ли скоро возвратится. Ну и следовательно вопрос бухгалтерии и сдачи отчётов встал как никогда остро))

Можете пожалуйста подсказать, как правильно оформить отчёт? Или может есть сайты где можно заказать такую услугу?
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