Как сдать нулевой отчёт?
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Как сдать нулевой отчёт?
Осенью открыли свой небольшой бизнес по доставке и продаже правильного питания. Мы сами пару лет как на ПП сидим, и вот решили что надо наконец монетизировать свои знания В общем компания у нас реально молодая. Штат небольшой, два повара, смм-щик/рекламщик, ну и я с подругой, в роли учредителей и руководителя)
О бухгалтерии как таковой поначалу и не задумывались. Есть знакомый бухгалтер, он и отчитывался по нулям каждый квартал. И сейчас, когда продажи активно уже растут вверх, он уехал в Москву, и похоже вряд ли скоро возвратится. Ну и следовательно вопрос бухгалтерии и сдачи отчётов встал как никогда остро))
Можете пожалуйста подсказать, как правильно оформить отчёт? Или может есть сайты где можно заказать такую услугу?
О бухгалтерии как таковой поначалу и не задумывались. Есть знакомый бухгалтер, он и отчитывался по нулям каждый квартал. И сейчас, когда продажи активно уже растут вверх, он уехал в Москву, и похоже вряд ли скоро возвратится. Ну и следовательно вопрос бухгалтерии и сдачи отчётов встал как никогда остро))
Можете пожалуйста подсказать, как правильно оформить отчёт? Или может есть сайты где можно заказать такую услугу?
Re: Как сдать нулевой отчёт?
Буцефалия писал(а):О бухгалтерии как таковой поначалу и не задумывались. Есть знакомый бухгалтер, он и отчитывался по нулям каждый квартал. И сейчас, когда продажи активно уже растут вверх, он уехал в Москву, и похоже вряд ли скоро возвратится. Ну и следовательно вопрос бухгалтерии и сдачи отчётов встал как никогда остро))
Т.е. он у вас на зарплате сидел? Или по дружески просто помогал с отчётностью?
Буцефалия писал(а):Можете пожалуйста подсказать, как правильно оформить отчёт? Или может есть сайты где можно заказать такую услугу?
Буцефалия, не надо учиться составлять отчёт, если в теме не разбираетесь Сейчас многие компании ведут свою бухгалтерию на аутсорсе. Просто нанимают специализированную компанию, которая и ведёт все бухгалтерские дела. Это наверное будет оптимальным для вас вариантом. Можете обратиться в Национальную Аудиторскую Компанию https://www.naka.ru Можете заказать как нулевую отчётность, так и весь перечень бухгалтерских услуг и аудит.
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