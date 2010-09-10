Как сдать нулевой отчёт?

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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Как сдать нулевой отчёт?

Сообщение Буцефалия » 08 авг 2020, 16:59

Осенью открыли свой небольшой бизнес по доставке и продаже правильного питания. Мы сами пару лет как на ПП сидим, и вот решили что надо наконец монетизировать свои знания :lol: В общем компания у нас реально молодая. Штат небольшой, два повара, смм-щик/рекламщик, ну и я с подругой, в роли учредителей и руководителя)

О бухгалтерии как таковой поначалу и не задумывались. Есть знакомый бухгалтер, он и отчитывался по нулям каждый квартал. И сейчас, когда продажи активно уже растут вверх, он уехал в Москву, и похоже вряд ли скоро возвратится. Ну и следовательно вопрос бухгалтерии и сдачи отчётов встал как никогда остро))

Можете пожалуйста подсказать, как правильно оформить отчёт? Или может есть сайты где можно заказать такую услугу?
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Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Re: Как сдать нулевой отчёт?

Сообщение Изаура » 09 авг 2020, 19:13

Буцефалия писал(а):О бухгалтерии как таковой поначалу и не задумывались. Есть знакомый бухгалтер, он и отчитывался по нулям каждый квартал. И сейчас, когда продажи активно уже растут вверх, он уехал в Москву, и похоже вряд ли скоро возвратится. Ну и следовательно вопрос бухгалтерии и сдачи отчётов встал как никогда остро))


Т.е. он у вас на зарплате сидел? Или по дружески просто помогал с отчётностью?


Буцефалия писал(а):Можете пожалуйста подсказать, как правильно оформить отчёт? Или может есть сайты где можно заказать такую услугу?


Буцефалия, не надо учиться составлять отчёт, если в теме не разбираетесь :lol: Сейчас многие компании ведут свою бухгалтерию на аутсорсе. Просто нанимают специализированную компанию, которая и ведёт все бухгалтерские дела. Это наверное будет оптимальным для вас вариантом. Можете обратиться в Национальную Аудиторскую Компанию https://www.naka.ru Можете заказать как нулевую отчётность, так и весь перечень бухгалтерских услуг и аудит.
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Спартанка
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 06 мар 2016, 16:10

Re: Как сдать нулевой отчёт?

Сообщение Спартанка » Вчера, 22:38

А я вот думаю, как более надежную рекламу сделать для своей компании
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