Как сдать нулевой отчёт?
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Как сдать нулевой отчёт?
Осенью открыли свой небольшой бизнес по доставке и продаже правильного питания. Мы сами пару лет как на ПП сидим, и вот решили что надо наконец монетизировать свои знания В общем компания у нас реально молодая. Штат небольшой, два повара, смм-щик/рекламщик, ну и я с подругой, в роли учредителей и руководителя)
О бухгалтерии как таковой поначалу и не задумывались. Есть знакомый бухгалтер, он и отчитывался по нулям каждый квартал. И сейчас, когда продажи активно уже растут вверх, он уехал в Москву, и похоже вряд ли скоро возвратится. Ну и следовательно вопрос бухгалтерии и сдачи отчётов встал как никогда остро))
Можете пожалуйста подсказать, как правильно оформить отчёт? Или может есть сайты где можно заказать такую услугу?
О бухгалтерии как таковой поначалу и не задумывались. Есть знакомый бухгалтер, он и отчитывался по нулям каждый квартал. И сейчас, когда продажи активно уже растут вверх, он уехал в Москву, и похоже вряд ли скоро возвратится. Ну и следовательно вопрос бухгалтерии и сдачи отчётов встал как никогда остро))
Можете пожалуйста подсказать, как правильно оформить отчёт? Или может есть сайты где можно заказать такую услугу?
Re: Как сдать нулевой отчёт?
Буцефалия писал(а):О бухгалтерии как таковой поначалу и не задумывались. Есть знакомый бухгалтер, он и отчитывался по нулям каждый квартал. И сейчас, когда продажи активно уже растут вверх, он уехал в Москву, и похоже вряд ли скоро возвратится. Ну и следовательно вопрос бухгалтерии и сдачи отчётов встал как никогда остро))
Т.е. он у вас на зарплате сидел? Или по дружески просто помогал с отчётностью?
Буцефалия писал(а):Можете пожалуйста подсказать, как правильно оформить отчёт? Или может есть сайты где можно заказать такую услугу?
Буцефалия, не надо учиться составлять отчёт, если в теме не разбираетесь Сейчас многие компании ведут свою бухгалтерию на аутсорсе. Просто нанимают специализированную компанию, которая и ведёт все бухгалтерские дела. Это наверное будет оптимальным для вас вариантом. Можете обратиться в Национальную Аудиторскую Компанию https://www.naka.ru Можете заказать как нулевую отчётность, так и весь перечень бухгалтерских услуг и аудит.
Re: Как сдать нулевой отчёт?
А я вот думаю, как более надежную рекламу сделать для своей компании
Re: Как сдать нулевой отчёт?
а я вот для рекламы компании заказывала услуги интервьюера https://1btl.ru/stuff такая услуга по цене вышла вполне доступной и при этом действенной, реклама хоть и молодая, но при этом прибыль приличную приносит сейчас
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 385
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Как сдать нулевой отчёт?
Вообще никогда не имел дело с отчетами, каждый год новые правила, все меняется. Просто-напросто не было даже желания сидеть и разбирать каждую цифру. Сдача нулевой отчетностивыполнялась в удаленном режиме компанией "Берега Невы", с которой мы теперь на постоянной основе сотрудничаем по бухгалтерским вопросам)
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