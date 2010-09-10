Рабочая одежда
Cовместные покупки — принцип организации покупок, при котором несколько лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров. Для покупателей выгода сделки состоит в снижении стоимости товара, для продавца — в единовременной продаже большого количества товара.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 122
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Рабочая одежда
Хочу для дачи купить себе и мужу рабочий костюм, смотрела на рынке, качество не понравилось, может вы что-то посоветуете?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 208
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Рабочая одежда
На рынке всячески пытаются втюхать китайщину, я уже давно там ничего не покупаю. Делаю заказы только в интернете, читаю отзывы о магазинах, им я больше доверяю. Если хотите купить качественный костюм, тогда советую посмотреть новый каталог на рабочую одежду в магазине Мосторг. Я там брал для работы костюм Лидер, второй год его ношу, состояние хорошее и комфортно в нём, а это не менее важно.
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