Рабочая одежда

Cовместные покупки — принцип организации покупок, при котором несколько лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров. Для покупателей выгода сделки состоит в снижении стоимости товара, для продавца — в единовременной продаже большого количества товара.

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Рабочая одежда

Сообщение Наташа Швец » 08 авг 2020, 20:02

Хочу для дачи купить себе и мужу рабочий костюм, смотрела на рынке, качество не понравилось, может вы что-то посоветуете?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 223
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Рабочая одежда

Сообщение Алексей Кобзарь » 09 авг 2020, 17:33

На рынке всячески пытаются втюхать китайщину, я уже давно там ничего не покупаю. Делаю заказы только в интернете, читаю отзывы о магазинах, им я больше доверяю. Если хотите купить качественный костюм, тогда советую посмотреть новый каталог на рабочую одежду в магазине Мосторг. Я там брал для работы костюм Лидер, второй год его ношу, состояние хорошее и комфортно в нём, а это не менее важно.
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VasiLissa
Гость RZN.info
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:10

Re: Рабочая одежда

Сообщение VasiLissa » Сегодня, 13:20

Мы на даче носим старый спортивный костюм, так что тоже как вариант
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