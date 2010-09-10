Черепица битумная
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 123
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Черепица битумная
Хочу купить битумную черепицу, где посоветуете сделать большой заказ?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 209
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Черепица битумная
Я себе такой черепицей крышу на доме тоже обшивал. Нереально круто смотрится и супер практичная. Заказать можешь в магазине ПСС Мир Кровли, у них есть битумная черепица Харьков https://pss.kh.ua/bitum-cherepica/ по адекватной цене. Она есть разного цвета и размера, так что можешь зайти и присмотреть для себя. Оформить заказ можно через их сайт, либо по номеру телефона 05065339
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