Алексей Кобзарь писал(а): Я себе такой черепицей крышу на доме тоже обшивал. Нереально круто смотрится и супер практичная. Заказать можешь в магазине ПСС Мир Кровли, у них есть битумная черепица Харьков по адекватной цене. Она есть разного цвета и размера, так что можешь зайти и присмотреть для себя. Оформить заказ можно через их сайт, либо по номеру телефона 05065339