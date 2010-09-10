Расскажите!

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Расскажите!

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 11:57

Расскажите, где стоит глянуть послеоперационный бандаж? Хочу приобрести несколько, перед операцией.
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