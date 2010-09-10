Расскажите!
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 128
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Расскажите!
Расскажите, где стоит глянуть послеоперационный бандаж? Хочу приобрести несколько, перед операцией.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 212
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Расскажите!
Когда жене делали кесарево, после операции нужно было носить бандаж. Врачи посоветовали купить в магазине СкладМедтехники. Заплатили мы всего 2190 рублей, но там цены разные есть, и подороже и подешевле. Если возникают вопросы с размерами или доставкой, стоит посмотреть на сайте https://skladmedtehniki.ru/catalog/korsety_poyasa_i_bandazhi/ или обратиться к консультантам по телефону +7 499 450-39-90, и там тебе помогут со всем.
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