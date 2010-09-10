Интернет-магазин

Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.

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Fillana
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 21:57

Интернет-магазин

Сообщение Fillana » Сегодня, 11:24

Здравствуйте. Я открываю свой интернет-магазин товаров для дома. Но так как у меня нет опыты в этой деятельности, то хотела посоветоваться - как удержаться на плаву? Как заинтересовать покупателей и при этом получить прибыль? Что можете посоветовать?
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Интернет-магазин

Сообщение Raduznaya » Сегодня, 14:18

Первое, о чем вам надо подумать - это о раскрутке вашего сайта. Сами ведь должны понимать, что конкуренция огромная. Вот и надо постараться, чтобы пользователи по определенным запросам в сети попадали именно к вам
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Интернет-магазин

Сообщение Пантерка » Сегодня, 15:23

Мне кажется, что особое внимание нужно уделить ценообразованию. Потому что даже если потенциальный клиент и попадет на ваш сайт, то его очень просто будет вспугнуть высокими ценами. Так что не пожалейте времени и изучите цены конкурентов
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Fillana
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 21:57

Re: Интернет-магазин

Сообщение Fillana » 56 минут назад

Да я понимаю, что надо цены изучить в других магазинах. Но это так сложно. У одних доставка уже в цену входит, у других нет. Пока разберешься с каждым - столько времени на это уходит
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