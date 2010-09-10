Интернет-магазин
Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.
Провайдеры, подключение, тарифы.
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Интернет-магазин
Здравствуйте. Я открываю свой интернет-магазин товаров для дома. Но так как у меня нет опыты в этой деятельности, то хотела посоветоваться - как удержаться на плаву? Как заинтересовать покупателей и при этом получить прибыль? Что можете посоветовать?
Re: Интернет-магазин
Первое, о чем вам надо подумать - это о раскрутке вашего сайта. Сами ведь должны понимать, что конкуренция огромная. Вот и надо постараться, чтобы пользователи по определенным запросам в сети попадали именно к вам
Re: Интернет-магазин
Мне кажется, что особое внимание нужно уделить ценообразованию. Потому что даже если потенциальный клиент и попадет на ваш сайт, то его очень просто будет вспугнуть высокими ценами. Так что не пожалейте времени и изучите цены конкурентов
Re: Интернет-магазин
Да я понимаю, что надо цены изучить в других магазинах. Но это так сложно. У одних доставка уже в цену входит, у других нет. Пока разберешься с каждым - столько времени на это уходит
Re: Интернет-магазин
Да понятно, что вручную сидеть и всем этим заниматься - приятного мало. Тут нужно подойти к вопросу более разумно, например, обратиться за помощью в этот сервис: https://cenix.pro/ Он как раз занимается тем, что автоматически находит и сравнивает ваши цены с конкурентами. Благодаря этому вы сможете более гибко подходить к ценообразованию и вовремя реагировать на изменения цен в других магазинах
Re: Интернет-магазин
Raduznaya писал(а):Первое, о чем вам надо подумать - это о раскрутке вашего сайта. Сами ведь должны понимать, что конкуренция огромная. Вот и надо постараться, чтобы пользователи по определенным запросам в сети попадали именно к вам
это и поможет остаться на плаву
Re: Интернет-магазин
Купить ссылки и размещение на сайтах отзовиках тоже неплохая идея. Проще всего это осуществить через Zenlink. Я уже несколько своих проектов с помощью онлайн сервиса продвигал,результаты отличные
7 сообщений • Страница 1 из 1
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