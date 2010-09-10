Сообщение Пантерка » 11 авг 2020, 15:23

Мне кажется, что особое внимание нужно уделить ценообразованию. Потому что даже если потенциальный клиент и попадет на ваш сайт, то его очень просто будет вспугнуть высокими ценами. Так что не пожалейте времени и изучите цены конкурентов