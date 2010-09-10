Нужно инфракрасное отопление

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Нужно инфракрасное отопление

Сообщение Buneyaz » Сегодня, 08:28

Кто-то на форуме разбирается в инфракрасном отоплении частных домов? Или подскажите человека, к которому можно обратиться за консультацией. Нужно установить в 6-ти комнатах, общая площадь 139 квадратов. Также буду благодарен за рекомендации по выбору производителя оборудования.
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