Мечты

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Алехандро Пенгер
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44

Мечты

Сообщение Алехандро Пенгер » Сегодня, 11:27

Куда бы вы мечтали попасть?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 125
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Мечты

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 13:30

Моя самая заветная мечта это побывать на Куршской косе https://klops.ru/news/2019-04-23/192257-ornitologicheskaya-stantsiya-fringilla-na-kurshskoy-kose . Там проходит древний миграционный птичий путь. Перелётные птицы мигрируют из северных земель в Южную Европу и Африку и обратно. В дни массовой миграции над косой пролетает до одного миллиона птичьих особей. Среди них много видов, занесённых в Красную книгу России. Узкая и протяжённая песчаная полоса. Это невероятное место.
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