Мечты
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44
Мечты
Куда бы вы мечтали попасть?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 125
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Мечты
Моя самая заветная мечта это побывать на Куршской косе https://klops.ru/news/2019-04-23/192257-ornitologicheskaya-stantsiya-fringilla-na-kurshskoy-kose . Там проходит древний миграционный птичий путь. Перелётные птицы мигрируют из северных земель в Южную Европу и Африку и обратно. В дни массовой миграции над косой пролетает до одного миллиона птичьих особей. Среди них много видов, занесённых в Красную книгу России. Узкая и протяжённая песчаная полоса. Это невероятное место.
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