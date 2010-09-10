Сообщение disman3 » 52 минуты назад

. Может кто-то боится мести президента или депутата? Какие могут быть аргументы у ныне действующей гнилой системы, кроме как «исключить контроль за волеизъявлением избирателей». Когда и каким образом за всю историю человечества где либо это было осуществимо? Ни где и ни когда! Откуда же взялось? Демагоги и по совместительству шизофреники в угоду олигархам взяли данное правило из небольших коллективов, где будущий начальник может после поквитаться с недоброжелателями, и нагло и безапелляционно перенесли на всех.

. Зачем же олигархам и их прихлебателям понадобилась «тайна голосования»? Во-первых, благодаря подобному правилу вы ни когда не сможете проконтролировать верность результата. Голосовал кто-то или же нет, а комиссия это знает и легко организует вброс. Просто, по-РасПутински «неверно» подсчитает, а после ни чего не докажете, либо будет уже поздно. Во-вторых, учёт кто за кого голосовал позволяет выявить настроения в обществе по принадлежности граждан к профессии или социальному слою! Ведь в псевдо государстве, где шпана печатает деньги и платит их своим людям из «государственных служащих», сразу же станет очевидным, что единственно зарабатывающие: рабочие, крестьяне, учёные и творческие личности – против «демократично избранного ставленника», финансируемого из карманов олигархов.

. Например, все служащие и пенсионеры финансируются из налогов, а их могут заплатить только те, кто создаёт добавленную стоимость: рабочие, крестьяне, учёные, творческие личности. Остальные же, особенно так называемые «бизнесмены», попросту перепродают товары и услуги по более высоким ценам, не создавая ни чего нового (существуют за счёт стремления потребителя срочно вложить съедаемую инфляцией наличность не смотря при этом на завышенную цену - торгаши и спекулянты).