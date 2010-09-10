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zevc Гость RZN.info Сообщения: 69 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Мультиварка Цитата Сообщение zevc » 18 минут назад Всем привет. Я никак не могу выбрать и купить с доставкой на дом мультиварку и поэтому, отправилась просматривать каталоги, сравнивать условия сотрудничества и цены между собой. Нашла клуб рецепты он предлагает для себя открыть как минимум несколько разных вариаций приготовления простых блюд, которые раньше варились в кастрюле и на сковородке жарились. Компания куко предлагает сократить до минимума время на просмотр информации теоретического плана, чтобы потом можно было оформить заказ и получить его с доставкой по стране. А вы тоже в интернете всегда цены сравниваете? Буду вам благодарна за высказанные мнения. Вернуться к началу

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