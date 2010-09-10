Сообщение disman3 » 58 минут назад

Имитаторы государственных деятелей или мне две пинты!

. Ни чего не умея делать вороватая шпана диктует людям и производителям России, как и по каким законам жить. Самое последнее двух кратное ограбление народа в октябре-ноябре 2014г. (все держатели наличности и вкладов в рублях в результате проводимой Кремлём в обход Конституции денежной политики в течении месяца потеряли половину своих денег) сопровождалось наглым понтом – переходом измерения меры объёма на американский стандарт. Покупая сегодня в магазине «литр» сока вы берёте две американских пинты: 0.473*2=0.946 (на пакете стоит 0.95). Зачем это было нужно официально и так все знают – как бы «смягчить удар для потребителя из-за девальвации рубля». В реалиях всё обстоит не так, как кажется.

. Кто учился не в школе г.Москвы, где шпана вообще не заметна среди подражателей из детей лимиты, тот хорошо знает о так называемых «наглых потах» своих сверстников со школьных камчаток. Либо опасаясь, что одноклассники «расколят» какие-то прежние «умные мысли» двоечника и соответственно изобьют, либо думая, как отвлечь внимание и подольше побыть среди знающих и что-то умеющих героев - шпана нагло, и для безопасности в присутствии учителей и девочек, откалывает легко отделяемый от здравых суждений супер понт. Ну поддадут под зад, толкнут или сделают затрещину, а избить при взрослых не посмеют! Если же сразу не станут что-то делать, то сами трусы – после можно бегать и прятаться за чужими спинами. Если что-то сделали сразу, то после за меньшую провинность и полагается меньшее наказание – можно звать родню или милицию, если только покажется (!) «перебором». Таков ход мыслей Кремля и их покровителей!

P.S. Автор учился в двух школах г.Москвы. Причём, 1-2 класс в районе новостройки Орехово-Борисово, а 3-4 в старом районе вблизи метро Октяборьского поля. Был уверенным хорошистом и спортсменом (юношеская сборная по гимнастике «Динамо»).

Сознательное нарушение Конституции высшими должностными лицами называется изменой родине в любом государстве мира. Сроков давности не имеет.