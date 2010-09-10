Имитаторы государственных деятелей или мне две пинты!
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Имитаторы государственных деятелей или мне две пинты!
Имитаторы государственных деятелей или мне две пинты!
. Ни чего не умея делать вороватая шпана диктует людям и производителям России, как и по каким законам жить. Самое последнее двух кратное ограбление народа в октябре-ноябре 2014г. (все держатели наличности и вкладов в рублях в результате проводимой Кремлём в обход Конституции денежной политики в течении месяца потеряли половину своих денег) сопровождалось наглым понтом – переходом измерения меры объёма на американский стандарт. Покупая сегодня в магазине «литр» сока вы берёте две американских пинты: 0.473*2=0.946 (на пакете стоит 0.95). Зачем это было нужно официально и так все знают – как бы «смягчить удар для потребителя из-за девальвации рубля». В реалиях всё обстоит не так, как кажется.
. Кто учился не в школе г.Москвы, где шпана вообще не заметна среди подражателей из детей лимиты, тот хорошо знает о так называемых «наглых потах» своих сверстников со школьных камчаток. Либо опасаясь, что одноклассники «расколят» какие-то прежние «умные мысли» двоечника и соответственно изобьют, либо думая, как отвлечь внимание и подольше побыть среди знающих и что-то умеющих героев - шпана нагло, и для безопасности в присутствии учителей и девочек, откалывает легко отделяемый от здравых суждений супер понт. Ну поддадут под зад, толкнут или сделают затрещину, а избить при взрослых не посмеют! Если же сразу не станут что-то делать, то сами трусы – после можно бегать и прятаться за чужими спинами. Если что-то сделали сразу, то после за меньшую провинность и полагается меньшее наказание – можно звать родню или милицию, если только покажется (!) «перебором». Таков ход мыслей Кремля и их покровителей!
P.S. Автор учился в двух школах г.Москвы. Причём, 1-2 класс в районе новостройки Орехово-Борисово, а 3-4 в старом районе вблизи метро Октяборьского поля. Был уверенным хорошистом и спортсменом (юношеская сборная по гимнастике «Динамо»).
Сознательное нарушение Конституции высшими должностными лицами называется изменой родине в любом государстве мира. Сроков давности не имеет.
. Ни чего не умея делать вороватая шпана диктует людям и производителям России, как и по каким законам жить. Самое последнее двух кратное ограбление народа в октябре-ноябре 2014г. (все держатели наличности и вкладов в рублях в результате проводимой Кремлём в обход Конституции денежной политики в течении месяца потеряли половину своих денег) сопровождалось наглым понтом – переходом измерения меры объёма на американский стандарт. Покупая сегодня в магазине «литр» сока вы берёте две американских пинты: 0.473*2=0.946 (на пакете стоит 0.95). Зачем это было нужно официально и так все знают – как бы «смягчить удар для потребителя из-за девальвации рубля». В реалиях всё обстоит не так, как кажется.
. Кто учился не в школе г.Москвы, где шпана вообще не заметна среди подражателей из детей лимиты, тот хорошо знает о так называемых «наглых потах» своих сверстников со школьных камчаток. Либо опасаясь, что одноклассники «расколят» какие-то прежние «умные мысли» двоечника и соответственно изобьют, либо думая, как отвлечь внимание и подольше побыть среди знающих и что-то умеющих героев - шпана нагло, и для безопасности в присутствии учителей и девочек, откалывает легко отделяемый от здравых суждений супер понт. Ну поддадут под зад, толкнут или сделают затрещину, а избить при взрослых не посмеют! Если же сразу не станут что-то делать, то сами трусы – после можно бегать и прятаться за чужими спинами. Если что-то сделали сразу, то после за меньшую провинность и полагается меньшее наказание – можно звать родню или милицию, если только покажется (!) «перебором». Таков ход мыслей Кремля и их покровителей!
P.S. Автор учился в двух школах г.Москвы. Причём, 1-2 класс в районе новостройки Орехово-Борисово, а 3-4 в старом районе вблизи метро Октяборьского поля. Был уверенным хорошистом и спортсменом (юношеская сборная по гимнастике «Динамо»).
Сознательное нарушение Конституции высшими должностными лицами называется изменой родине в любом государстве мира. Сроков давности не имеет.
Re: Имитаторы государственных деятелей или мне две пинты!
Не стану приводить имён и названий форумов, т.к. скрывающие свои данные под логинами решили, что лучше для них будет сохранить своё инкогнито, но по теме возникли несколько интересных вопроса.
1. Может доброе и думающее о людях правительство России и правда захотели «смягчить удар» новых ценников по психике граждан, изменив наши стандарты с привычных килограммов и литров на американские пинты и фунты, которые несколько меньше привычных нам измерительных мер веса и объёма? При двух кратном изменении стоимости товаров и услуг, да с учётом 5-7% реальной инфляции в год и разнице отпускных цен у разных ритейлеров в 3-5-10% изменение в сторону понижения ни как не могло «смягчить удар». Пакет одного и того сока в объёме одного литра, с которого и начиналась тема, стоил до девальвации 34-37 рублей в зависимости от наценки магазина. Уменьшив пакет до двух пинт или же 0.95 литра производитель «отыграл» у потребителя пять процентов цены или же 3-4 рубля, и это уже после двух кратного повышения курса рубля. На фоне изменившейся стоимости пакета сока до 68-74 рублей нет возможности этого заметить, т.к. разница между разными магазинами стала составлять 6 рублей. И это без учёта того, что из-за инфляции и наколенного магазином не реализованного товара цены на сок и так будут отличаться на 5-7%, т.к. разные производители изменят свои ценники не одновременно с другими.
2. Может «новые меры» объёма и веса это какая-то случайность, ни как не связанная с Америкой и понтами Кремля в ожидании девальвации рубля? Хотя все производители буквально одновременно изменили свои упаковки на разнокалиберную продукцию, что само по себе ни как не может быть объяснено, кроме как их сговором или же руководством ими олигархатом, но сделали это с разным подходом. Где-то появились пинты и фунты, а где-то и ещё меньше. «Крыши» у всех разные, поэтому где-то было всё разъяснено подробно, а где-то лишь в общих чертах. Это оказалось выгодным как Кремлю, которого стало сложнее разоблачить в наглых понтах для своей безопасности, так и производителю, т.к. потребитель совсем потерял ориентиры при выборе схожей продукции в очень разных упаковках веса и объёма.
P.S. Ещё летом (!) 2014 года “Охота“ вдруг стала стоить с 75 рублей за 1,5 до 115 за 1,3 литра. Крыша у фирмы близка к пахану Кремля или руководству ФСБ.
1. Может доброе и думающее о людях правительство России и правда захотели «смягчить удар» новых ценников по психике граждан, изменив наши стандарты с привычных килограммов и литров на американские пинты и фунты, которые несколько меньше привычных нам измерительных мер веса и объёма? При двух кратном изменении стоимости товаров и услуг, да с учётом 5-7% реальной инфляции в год и разнице отпускных цен у разных ритейлеров в 3-5-10% изменение в сторону понижения ни как не могло «смягчить удар». Пакет одного и того сока в объёме одного литра, с которого и начиналась тема, стоил до девальвации 34-37 рублей в зависимости от наценки магазина. Уменьшив пакет до двух пинт или же 0.95 литра производитель «отыграл» у потребителя пять процентов цены или же 3-4 рубля, и это уже после двух кратного повышения курса рубля. На фоне изменившейся стоимости пакета сока до 68-74 рублей нет возможности этого заметить, т.к. разница между разными магазинами стала составлять 6 рублей. И это без учёта того, что из-за инфляции и наколенного магазином не реализованного товара цены на сок и так будут отличаться на 5-7%, т.к. разные производители изменят свои ценники не одновременно с другими.
2. Может «новые меры» объёма и веса это какая-то случайность, ни как не связанная с Америкой и понтами Кремля в ожидании девальвации рубля? Хотя все производители буквально одновременно изменили свои упаковки на разнокалиберную продукцию, что само по себе ни как не может быть объяснено, кроме как их сговором или же руководством ими олигархатом, но сделали это с разным подходом. Где-то появились пинты и фунты, а где-то и ещё меньше. «Крыши» у всех разные, поэтому где-то было всё разъяснено подробно, а где-то лишь в общих чертах. Это оказалось выгодным как Кремлю, которого стало сложнее разоблачить в наглых понтах для своей безопасности, так и производителю, т.к. потребитель совсем потерял ориентиры при выборе схожей продукции в очень разных упаковках веса и объёма.
P.S. Ещё летом (!) 2014 года “Охота“ вдруг стала стоить с 75 рублей за 1,5 до 115 за 1,3 литра. Крыша у фирмы близка к пахану Кремля или руководству ФСБ.
2 сообщения • Страница 1 из 1
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