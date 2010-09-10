Агротехника
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Агротехника
Доброго времени суток! Мне для хозяйства нужен трактор. Не хочется в огороде горб себе отращивать, да и огород огромный. Еще и три их, при этом. Да и просто, то сено привезти, то еще что-нибудь сделать. Присматриваю варианты выбора трактора в https://agrotechnika.com.ua/shop/brendy/dong-feng что скажете?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: parma и 2 гостя