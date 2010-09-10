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parma Гость RZN.info Сообщения: 49 Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25 Агротехника Цитата Сообщение parma » 42 минуты назад Доброго времени суток! Мне для хозяйства нужен трактор. Не хочется в огороде горб себе отращивать, да и огород огромный. Еще и три их, при этом. Да и просто, то сено привезти, то еще что-нибудь сделать. Присматриваю варианты выбора трактора в https://agrotechnika.com.ua/shop/brendy/dong-feng что скажете? Вернуться к началу

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