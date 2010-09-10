Агротехника

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parma
Гость RZN.info
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25

Агротехника

Сообщение parma » 15 авг 2020, 02:03

Доброго времени суток! Мне для хозяйства нужен трактор. Не хочется в огороде горб себе отращивать, да и огород огромный. Еще и три их, при этом. Да и просто, то сено привезти, то еще что-нибудь сделать. Присматриваю варианты выбора трактора в https://agrotechnika.com.ua/shop/brendy/dong-feng что скажете?
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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 171
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Re: Агротехника

Сообщение staspavlov777 » Сегодня, 17:14

Dongfeng - китайский производитель. И цена у него явно завышена для таких характеристик. Для работы на огороде вполне хватит мощности минитрактора. Я бы посоветовал выбирать среди японской агротехники https://krym-tehmarket.ru/agrotechnika/ К примеру KUBOTA B7100 примерно в той же ценовой категории, что и Dongfeng, а по функционалу и производительности намного лучше!
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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