Агротехника
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Агротехника
Доброго времени суток! Мне для хозяйства нужен трактор. Не хочется в огороде горб себе отращивать, да и огород огромный. Еще и три их, при этом. Да и просто, то сено привезти, то еще что-нибудь сделать. Присматриваю варианты выбора трактора в https://agrotechnika.com.ua/shop/brendy/dong-feng что скажете?
- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 171
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
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Re: Агротехника
Dongfeng - китайский производитель. И цена у него явно завышена для таких характеристик. Для работы на огороде вполне хватит мощности минитрактора. Я бы посоветовал выбирать среди японской агротехники https://krym-tehmarket.ru/agrotechnika/ К примеру KUBOTA B7100 примерно в той же ценовой категории, что и Dongfeng, а по функционалу и производительности намного лучше!
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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