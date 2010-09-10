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parma Гость RZN.info Сообщения: 89 Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25 Агротехника Цитата Сообщение parma » 15 авг 2020, 02:03 Доброго времени суток! Мне для хозяйства нужен трактор. Не хочется в огороде горб себе отращивать, да и огород огромный. Еще и три их, при этом. Да и просто, то сено привезти, то еще что-нибудь сделать. Присматриваю варианты выбора трактора в https://agrotechnika.com.ua/shop/brendy/dong-feng что скажете? Вернуться к началу

staspavlov777 Гость RZN.info Сообщения: 171 Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54 Откуда: Россия, Рязань Re: Агротехника Цитата Сообщение staspavlov777 » Сегодня, 17:14 Dongfeng - китайский производитель. И цена у него явно завышена для таких характеристик. Для работы на огороде вполне хватит мощности минитрактора. Я бы посоветовал выбирать среди японской агротехники https://krym-tehmarket.ru/agrotechnika/ К примеру KUBOTA B7100 примерно в той же ценовой категории, что и Dongfeng, а по функционалу и производительности намного лучше! Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:) Вернуться к началу

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