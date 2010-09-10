Досуг в Самаре

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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 122
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Досуг в Самаре

Сообщение staspavlov777 » 23 минуты назад

Ребятки, мне срочно нужно подыскать какую-нибудь даму для досуга. Вообще думал снять её или выбрать элитную красавицей на сайте http://vladimir-dosug.ru/samara/ в Самаре , только вот где найти такую кралю? Можете мне подсказать контакты или оказать помощь в поиске подходящей девочки?
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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