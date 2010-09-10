Автозапчасти

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Автозапчасти

Сообщение zevc » Сегодня, 15:18

Приветствую, вас. Мне стало интересно, можно ли купить авто на одном из американских аукционов и если да, то сколько это удовольствие будет стоить? Решила написать вам, чтобы сократить до минимума время на просмотр информации в интернете и проконсультироваться заодно. Что скажете?
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Автозапчасти

Сообщение klonik » Сегодня, 15:57

Скажу, что выбор есть всегда и нужно только внимательно постараться всё изучить, а потом только воспользоваться услугами какой-то одной компании для ведения дальнейшего сотрудничества. Chevrolet на аукционах Америки, США вот здесь https://carfast.express/auction/brand-chevrolet я решила купить и осталась довольна, потому что ценовая политика действительно адекватная. Не стесняйтесь задавать вопросы менеджеру карфаст экспресс, получите на них ответы в максимально сжатые сроки и удастся потом использовать эту информацию для выбора окончательного варианта авто для покупки.
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