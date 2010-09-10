Сообщение zevc » Сегодня, 15:18

Приветствую, вас. Мне стало интересно, можно ли купить авто на одном из американских аукционов и если да, то сколько это удовольствие будет стоить? Решила написать вам, чтобы сократить до минимума время на просмотр информации в интернете и проконсультироваться заодно. Что скажете?