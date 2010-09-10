Полет на воздушном шаре
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Полет на воздушном шаре
Полет на воздушном шаре,был моей детской мечтой. И наконец-то в июня эта мечта сбылась. Это было не незабываемое впечатление. Летала с компанией https://kava.ua/uk/events/polety-na-sharakh-okolo-lvova вид шикарный, меня очень впечатлило когда мы уже приземлялись и низко пролетали над озером и деревьями. Это было нечто красиво!
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