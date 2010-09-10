Полет на воздушном шаре

Реклама и дизайн в Рязани. Вопросы по рекламным технологиям, носителям, оборудованию.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
parma
Гость RZN.info
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25

Полет на воздушном шаре

Сообщение parma » Сегодня, 08:23

Полет на воздушном шаре,был моей детской мечтой. И наконец-то в июня эта мечта сбылась. Это было не незабываемое впечатление. Летала с компанией https://kava.ua/uk/events/polety-na-sharakh-okolo-lvova вид шикарный, меня очень впечатлило когда мы уже приземлялись и низко пролетали над озером и деревьями. Это было нечто красиво!
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Реклама и Дизайн»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей