Нужны теплицы

Строим сами. Обсуждаем подрядчиков, материалы, сметы, технологии строительства, проекты.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Нужны теплицы

Сообщение Наташа Швец » 17 авг 2020, 10:39

Кто знает во сколько сейчас обойдутся 3 теплицы? Посоветуйте проверенный магазин с таким ассортиментом, чтобы и проконсультироваться можно было.
Вернуться к началу
Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 215
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Нужны теплицы

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 10:45

У нас на дачном участке установлены арочные теплицы производства Очень Крепко. Конструкция прочная и надежная, оцинкованные каркасы позволяют не беспокоиться о сохранности теплицы. Весь товар от производителя, поэтому цена доступна каждому, кстати пенсионерам 3 % скидка, а если берешь сразу две теплицы, то экономия в 1000 рублей. Магазин работает на покупателя и постоянно обновляет новые скидки и акции.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Частное строительство»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость