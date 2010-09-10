Нужны теплицы
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 128
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Нужны теплицы
Кто знает во сколько сейчас обойдутся 3 теплицы? Посоветуйте проверенный магазин с таким ассортиментом, чтобы и проконсультироваться можно было.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 215
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Нужны теплицы
У нас на дачном участке установлены арочные теплицы производства Очень Крепко. Конструкция прочная и надежная, оцинкованные каркасы позволяют не беспокоиться о сохранности теплицы. Весь товар от производителя, поэтому цена доступна каждому, кстати пенсионерам 3 % скидка, а если берешь сразу две теплицы, то экономия в 1000 рублей. Магазин работает на покупателя и постоянно обновляет новые скидки и акции.
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