Точное время в Самарской области

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Точное время в Самарской области

Сообщение Наташа Швец » 17 авг 2020, 11:11

Кто много путешествует, подскажите где вы, смотрите точное время города, мне нужно узнать время в Самаре и области.
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 231
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Точное время в Самарской области

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 12:37

С приходом эпидемии мы перестали летать за границу и начали путешествовать по России. Теперь перед выбором нового города, а именно Самары, мы используем этот сайт https://timescanner.pro/Samara_Samarskaya_Oblast для просмотра точного времени. Также бронировал там транспорт по городу и отель на 6 ночей. Цены доступные, есть возможность сравнить с другими сайтами и удостовериться в этом.
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