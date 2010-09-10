Точное время в Самарской области
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 137
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Точное время в Самарской области
Кто много путешествует, подскажите где вы, смотрите точное время города, мне нужно узнать время в Самаре и области.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 231
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Точное время в Самарской области
С приходом эпидемии мы перестали летать за границу и начали путешествовать по России. Теперь перед выбором нового города, а именно Самары, мы используем этот сайт https://timescanner.pro/Samara_Samarskaya_Oblast для просмотра точного времени. Также бронировал там транспорт по городу и отель на 6 ночей. Цены доступные, есть возможность сравнить с другими сайтами и удостовериться в этом.
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