Медали
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Медали
Здравствуйте. Никак не получается у меня остановить свой выбор на предложении о сотрудничестве с какой-то одной торговой площадкой фалеристики и поэтому, отправилась внимательно изучать каталоги, сравнивать ценовую политику между собой. Заглянула сюда https://voensovmag.ru/catalog/medali-vm ... 3-fevralya и была приятно удивлена, можно покупать по оптовым ценам награды для своей коллекции и сокращать до минимума время на просмотр теоретического плана статей и отзывов. Вы какими критериями обычно руководствуетесь при выборе какой-то одной торговой площадки фалеристики? Обязательно расскажите, от рекомендаций точно не откажусь сейчас.
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