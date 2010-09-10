Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 1 сообщение • Страница 1 из 1

klonik Гость RZN.info Сообщения: 57 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Медали Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 12:15 Здравствуйте. Никак не получается у меня остановить свой выбор на предложении о сотрудничестве с какой-то одной торговой площадкой фалеристики и поэтому, отправилась внимательно изучать каталоги, сравнивать ценовую политику между собой. Заглянула сюда https://voensovmag.ru/catalog/medali-vm ... 3-fevralya и была приятно удивлена, можно покупать по оптовым ценам награды для своей коллекции и сокращать до минимума время на просмотр теоретического плана статей и отзывов. Вы какими критериями обычно руководствуетесь при выборе какой-то одной торговой площадки фалеристики? Обязательно расскажите, от рекомендаций точно не откажусь сейчас. Вернуться к началу

Ответить 1 сообщение • Страница 1 из 1

Вернуться в «Болталка»