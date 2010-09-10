Медали

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Медали

Сообщение klonik » Сегодня, 12:15

Здравствуйте. Никак не получается у меня остановить свой выбор на предложении о сотрудничестве с какой-то одной торговой площадкой фалеристики и поэтому, отправилась внимательно изучать каталоги, сравнивать ценовую политику между собой. Заглянула сюда https://voensovmag.ru/catalog/medali-vm ... 3-fevralya и была приятно удивлена, можно покупать по оптовым ценам награды для своей коллекции и сокращать до минимума время на просмотр теоретического плана статей и отзывов. Вы какими критериями обычно руководствуетесь при выборе какой-то одной торговой площадки фалеристики? Обязательно расскажите, от рекомендаций точно не откажусь сейчас.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей