Сообщение богИрина » 09 июн 2014, 03:38

Курсы каждый выбирает по важным лично для него параметрам. Мы все на это имеем право. Есть вопрос, который не могу ни задать, поскольку в данный момент меня это сильно интересует: А что считается важным при занятиях по Skype?