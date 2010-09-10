Курсы английского

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allenatore
Гость RZN.info
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 24 июн 2013, 17:57
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Re: Курсы английского

Сообщение allenatore » 29 окт 2013, 18:11

Diamazza писал(а):Дочка летом каждый день самостоятельно занималась с компьютерной программкой Reward.

Дайте ссылку на программку, где скачать, плиз. Или в личку саму программку, если можно.
иностранные языки по Skype (английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, португальский, греческий, шведский, польский, чешский, словацкий, венгерский)
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богИрина
Гость RZN.info
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 12 янв 2010, 13:57

Re: Курсы английского

Сообщение богИрина » 09 июн 2014, 03:38

Курсы каждый выбирает по важным лично для него параметрам. Мы все на это имеем право. Есть вопрос, который не могу ни задать, поскольку в данный момент меня это сильно интересует: А что считается важным при занятиях по Skype?
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nikols
Гуру RZN.info
Сообщения: 12991
Зарегистрирован: 11 сен 2008, 15:34

Re: Курсы английского

Сообщение nikols » 09 июн 2014, 15:36

богИрина писал(а):Курсы каждый выбирает по важным лично для него параметрам. Мы все на это имеем право. Есть вопрос, который не могу ни задать, поскольку в данный момент меня это сильно интересует: А что считается важным при занятиях по Skype?

Скорость Интернета. Жестикуляцию можно не разглядеть при произношении.
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pri
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1970
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 19:36
Откуда: Рязань, Циолковского

Re: Курсы английского

Сообщение pri » 09 июн 2014, 15:51

nikols писал(а):Жестикуляцию можно не разглядеть при произношении.


А произношение обязательно сопровождать жестикуляцией? :shock:
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ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16341
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: Курсы английского

Сообщение ZZ » 09 июн 2014, 17:07

pri писал(а):
nikols писал(а):Жестикуляцию можно не разглядеть при произношении.


А произношение обязательно сопровождать жестикуляцией? :shock:

Конечно! И еще мимикой.
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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богИрина
Гость RZN.info
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 12 янв 2010, 13:57

Re: Курсы английского

Сообщение богИрина » 09 июн 2014, 23:05

Правильно понимаю, что хорошо видеть друг друга на занятиях также важно, как и отлично слышать? А что еще, кроме технических возможностей Skype, является обязательным условием обучения on-line?
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Irinkasuer
Гость RZN.info
Сообщения: 18
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