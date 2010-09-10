Курсы английского
Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
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- allenatore
- Гость RZN.info
- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 24 июн 2013, 17:57
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Re: Курсы английского
Diamazza писал(а):Дочка летом каждый день самостоятельно занималась с компьютерной программкой Reward.
Дайте ссылку на программку, где скачать, плиз. Или в личку саму программку, если можно.
иностранные языки по Skype (английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, португальский, греческий, шведский, польский, чешский, словацкий, венгерский)
Re: Курсы английского
Курсы каждый выбирает по важным лично для него параметрам. Мы все на это имеем право. Есть вопрос, который не могу ни задать, поскольку в данный момент меня это сильно интересует: А что считается важным при занятиях по Skype?
Re: Курсы английского
богИрина писал(а):Курсы каждый выбирает по важным лично для него параметрам. Мы все на это имеем право. Есть вопрос, который не могу ни задать, поскольку в данный момент меня это сильно интересует: А что считается важным при занятиях по Skype?
Скорость Интернета. Жестикуляцию можно не разглядеть при произношении.
- pri
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1970
- Зарегистрирован: 08 авг 2010, 19:36
- Откуда: Рязань, Циолковского
Re: Курсы английского
nikols писал(а):Жестикуляцию можно не разглядеть при произношении.
А произношение обязательно сопровождать жестикуляцией?
Re: Курсы английского
pri писал(а):nikols писал(а):Жестикуляцию можно не разглядеть при произношении.
А произношение обязательно сопровождать жестикуляцией?
Конечно! И еще мимикой.
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Re: Курсы английского
Правильно понимаю, что хорошо видеть друг друга на занятиях также важно, как и отлично слышать? А что еще, кроме технических возможностей Skype, является обязательным условием обучения on-line?
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