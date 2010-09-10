Где можно почитать про самообразование?

Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.

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Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Где можно почитать про самообразование?

Сообщение Изаура » Сегодня, 14:11

Сейчас смотрю все так и носятся с этими курсами да практиками про саморазвитие, самообразование, духовный какой то рост и тому прочее :lol: Последней каплей стало то, что на днях подружка записалась на курсы по ораторскому мастерству, хотя до этого в жизни не ходила ни на какие тренинги и не держала в руках подобные книжки)))

Решила что раз такие люди идут развиваться, то и мне явно уже пора :lol: Можете подсказать ресурс где можно статьи интересные найти про саморазвитие?
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