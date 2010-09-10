Где можно почитать про самообразование?
Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Где можно почитать про самообразование?
Сейчас смотрю все так и носятся с этими курсами да практиками про саморазвитие, самообразование, духовный какой то рост и тому прочее Последней каплей стало то, что на днях подружка записалась на курсы по ораторскому мастерству, хотя до этого в жизни не ходила ни на какие тренинги и не держала в руках подобные книжки)))
Решила что раз такие люди идут развиваться, то и мне явно уже пора Можете подсказать ресурс где можно статьи интересные найти про саморазвитие?
Решила что раз такие люди идут развиваться, то и мне явно уже пора Можете подсказать ресурс где можно статьи интересные найти про саморазвитие?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 307
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Где можно почитать про самообразование?
Считаю что каждому человеку важно посещать для личного развития различные тренинги, семинары. Про саморазвитие я бы советовал читать книги, какие это уже вам выбирать в принципе. Я всегда покупаю книги тут https://monster-book.com , достаточно большой ассортимент у них на сайте. А вот по поводу вашей подруги, она молодец, ораторское мастерство в жизни всегда пригодится.
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