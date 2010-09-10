Где можно почитать про самообразование?
Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
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Где можно почитать про самообразование?
Сейчас смотрю все так и носятся с этими курсами да практиками про саморазвитие, самообразование, духовный какой то рост и тому прочее Последней каплей стало то, что на днях подружка записалась на курсы по ораторскому мастерству, хотя до этого в жизни не ходила ни на какие тренинги и не держала в руках подобные книжки)))
Решила что раз такие люди идут развиваться, то и мне явно уже пора Можете подсказать ресурс где можно статьи интересные найти про саморазвитие?
Решила что раз такие люди идут развиваться, то и мне явно уже пора Можете подсказать ресурс где можно статьи интересные найти про саморазвитие?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 465
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Где можно почитать про самообразование?
Считаю что каждому человеку важно посещать для личного развития различные тренинги, семинары. Про саморазвитие я бы советовал читать книги, какие это уже вам выбирать в принципе. Я всегда покупаю книги тут https://monster-book.com , достаточно большой ассортимент у них на сайте. А вот по поводу вашей подруги, она молодец, ораторское мастерство в жизни всегда пригодится.
- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 323
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
- Контактная информация:
Re: Где можно почитать про самообразование?
Сейчас это не проблема, много разны курсов есть и книг, главное ставить цели перед собой и идти к ни!
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
Re: Где можно почитать про самообразование?
Сейчас без самообразования никак, если хочешь чего-то добится. например можно записаться на курсы Python в Харькове https://kharkiv.itea.ua/backend/python-basic Дают первое бесплатное занятие, где можно понять принципы IT, а также разобраться, стоит обучаться или нет. Меня мотивирует оклад программистов, так что я оплатила полный курс. Кстати, при оплате полного цикла можно одержать хорошую скидку.
- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 83
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Re: Где можно почитать про самообразование?
Посмотрите в интернет-магазин Books Second Life, предлагают большой выбор книг по самообразованию. Мне очень понравилась книга "Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели" - https://bookssecondlife.com.ua/product/ ... /Научитесь пошаговым инструментам применения того, что вы изучаете, для внесения ощутимых изменений в любую область вашей жизни.
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