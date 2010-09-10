Сообщение Изаура » 17 авг 2020, 14:11

Сейчас смотрю все так и носятся с этими курсами да практиками про саморазвитие, самообразование, духовный какой то рост и тому прочееПоследней каплей стало то, что на днях подружка записалась на курсы по ораторскому мастерству, хотя до этого в жизни не ходила ни на какие тренинги и не держала в руках подобные книжки)))Решила что раз такие люди идут развиваться, то и мне явно уже пораМожете подсказать ресурс где можно статьи интересные найти про саморазвитие?