Сообщение Буцефалия » Сегодня, 15:46

Добрые люди, подскажите пожалуйста где этот чудо крем для грима приобрести?



Детишки мои насмотрелись этих популярных блогеров на ютуб, со всякими их косплеями на принцесс, героев всяких мультиков или персонажей из Мстителей.



Сейчас вторую неделю уже мозги выносят, мол купи, хотим так же покраситься в орка или эльфа какого то))) ппц