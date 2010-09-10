Где купить краску для грима
Cовместные покупки — принцип организации покупок, при котором несколько лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров. Для покупателей выгода сделки состоит в снижении стоимости товара, для продавца — в единовременной продаже большого количества товара.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Где купить краску для грима
Добрые люди, подскажите пожалуйста где этот чудо крем для грима приобрести?
Детишки мои насмотрелись этих популярных блогеров на ютуб, со всякими их косплеями на принцесс, героев всяких мультиков или персонажей из Мстителей.
Сейчас вторую неделю уже мозги выносят, мол купи, хотим так же покраситься в орка или эльфа какого то))) ппц
Детишки мои насмотрелись этих популярных блогеров на ютуб, со всякими их косплеями на принцесс, героев всяких мультиков или персонажей из Мстителей.
Сейчас вторую неделю уже мозги выносят, мол купи, хотим так же покраситься в орка или эльфа какого то))) ппц
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Совместные покупки»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей