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klonik Гость RZN.info Сообщения: 58 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Медали Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 15:55 Здравствуйте. Я решила прогуляться по каталогам фалеристики в интернете, а потом только формировать свой заказ и отправить его на подтверждение специалисту. Изучила больше десятка каталогов и была приятно удивлена, вот здесь https://mir-faleristiki.ru/catalog/gsov ... govor.html относительно невысокие цены представлены и ест возможность заказать нагрудный знак «Варшавский договор» всего в несколько кликов мышкой. Скажите, приходилось ли кому-то из вас сотрудничество вести именно с этой компанией напрямую? Если да, то как всё прошло? Вернуться к началу

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