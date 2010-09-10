Медали

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Медали

Сообщение klonik » Сегодня, 15:55

Здравствуйте. Я решила прогуляться по каталогам фалеристики в интернете, а потом только формировать свой заказ и отправить его на подтверждение специалисту. Изучила больше десятка каталогов и была приятно удивлена, вот здесь https://mir-faleristiki.ru/catalog/gsov ... govor.html относительно невысокие цены представлены и ест возможность заказать нагрудный знак «Варшавский договор» всего в несколько кликов мышкой. Скажите, приходилось ли кому-то из вас сотрудничество вести именно с этой компанией напрямую? Если да, то как всё прошло?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей